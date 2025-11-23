Единая лига: расписание матчей 23 ноября

В субботу, 23 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 23 ноября:

13:00 мск — «Енисей» — «Автодор»;

15:00 мск — «Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород»;

16:30 мск — ЦСКА — «Зенит».

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт действующий чемпион — ЦСКА (девять побед и два поражения в 11 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах.