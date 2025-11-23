Скидки
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Стал известен статус Егора Дёмина перед матчем с «Торонто Рэпторс»

Стал известен статус Егора Дёмина перед матчем с «Торонто Рэпторс»
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», находится под статусом «возможное участие» перед матчем с «Торонто Рэпторс», который состоится в ночь на 24 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
По данным журналистки канала YES Network Меган Триплетт Егора беспокоят боли в шее и в челюсти, из-за этого его участие не определено в матче с канадским клубом. Под таким же статусом «возможное участие» находится и 26-летний американский центровой «Нетс» Николас Клэкстон, который столкнулся с растяжением связок левого локтя.

В своём последнем матче «Бруклин» обыграл «Бостон Селтикс» (113:105), а Егор преодолел планку в 100 очков в НБА.

