Стал известен статус Егора Дёмина перед матчем с «Торонто Рэпторс»

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», находится под статусом «возможное участие» перед матчем с «Торонто Рэпторс», который состоится в ночь на 24 ноября.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк

По данным журналистки канала YES Network Меган Триплетт Егора беспокоят боли в шее и в челюсти, из-за этого его участие не определено в матче с канадским клубом. Под таким же статусом «возможное участие» находится и 26-летний американский центровой «Нетс» Николас Клэкстон, который столкнулся с растяжением связок левого локтя.

В своём последнем матче «Бруклин» обыграл «Бостон Селтикс» (113:105), а Егор преодолел планку в 100 очков в НБА.