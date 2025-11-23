Скидки
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Болтает уже долгое время». Клэй Томпсон раскритиковал Джа Моранта после конфликта в матче

35-летний атакующий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон («Даллас Маверикс») высказался о конфликте со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» (96:102) Джа Морантом во время матча в ночь на 23 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 102
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Томпсон - 22, Уильямс - 18, Вашингтон - 15, Маршалл - 13, Флэгг - 12, Кристи - 9, Гэффорд - 5, Мартин - 2, Харди, Пауэлл, Келли, Сиссе
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 20, Спенсер - 17, Иди - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Уильямс Мл. - 10, Уэллс - 9, Кауард - 9, Ландейл - 7, Кончар - 4, Проспер - 2, Джексон - 2, Джамай

В одном из эпизодов Морант и Томпсон встретились под кольцом. Джа не принимал участие в матче из-за травмы. Между ними завязалась словесная перепалки, а Морант начал тыкать пальцем в сторону Клэя, на что он агрессивно ударил игрока «Мемфиса» по руке.

«Ничего умного и глубокого [в этом диалоге]. На самом деле он просто болтал, а этим он занимается уже долгое время. Особенно забавно болтать, когда ты на скамейке запасных и не играешь. Это своего рода история его карьеры на данный момент… Он просто позволял многим другим вещам мешать своему развитию… Когда ты звезда, это сопряжено с большой ответственностью, и я не хочу видеть, как это пропадает даром», — приводит слова Томпсона журналист Clutch Points Джоуи Мистретта.

