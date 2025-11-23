ЦСКА — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча Единой лиги

В воскресенье, 23 ноября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 16:30 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя фаворитами сезона — ЦСКА и «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт действующий чемпион — ЦСКА (девять побед и два поражения в 11 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах. «Зенит» — четвёртый (семь побед и четыре поражения).