Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

ЦСКА — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча Единой лиги
Комментарии

В воскресенье, 23 ноября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 16:30 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя фаворитами сезона — ЦСКА и «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт действующий чемпион — ЦСКА (девять побед и два поражения в 11 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах. «Зенит» — четвёртый (семь побед и четыре поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Чем зацепит матч ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге
Чем зацепит матч ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android