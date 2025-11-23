ЦСКА — «Зенит» текстовая онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 16:30 мск

В воскресенье, 23 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится центральный матч тура сезона-2025/2026, в котором московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом. Следить за трансляцией можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция матча Единой лиги ЦСКА — «Зенит».

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет казанский УНИКС, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт действующий чемпион — ЦСКА (девять побед и два поражения в 11 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах. «Зенит» — четвёртый (семь побед и четыре поражения).