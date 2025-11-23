Арсич объяснил, почему «Енисею» будет сложно в матче с «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Автодором», который начнётся сегодня, 23 ноября, в 13:00 мск.

«Автодор» – команда, которая на данный момент демонстрирует хороший баскетбол, хотя количество их побед не отражает истинного уровня игры. В начале сезона у них были проблемы с травмами, но теперь они выйдут на матч в полном составе. Поэтому нам нужно сделать всё возможное, чтобы одержать победу. Это будет непросто из-за травм и болезней, но мы знаем свою цель, и с поддержкой болельщиков мы сможем её достичь», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.