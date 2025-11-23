Скидки
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Арсич объяснил, почему «Енисею» будет сложно в матче с «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Автодором», который начнётся сегодня, 23 ноября, в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
13 : 10
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин, Антипов
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Хэмилтон

«Автодор» – команда, которая на данный момент демонстрирует хороший баскетбол, хотя количество их побед не отражает истинного уровня игры. В начале сезона у них были проблемы с травмами, но теперь они выйдут на матч в полном составе. Поэтому нам нужно сделать всё возможное, чтобы одержать победу. Это будет непросто из-за травм и болезней, но мы знаем свою цель, и с поддержкой болельщиков мы сможем её достичь», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

