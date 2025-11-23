Арсич объяснил, почему «Енисею» будет сложно в матче с «Автодором»
Поделиться
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Автодором», который начнётся сегодня, 23 ноября, в 13:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
13 : 10
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин, Антипов
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Хэмилтон
«Автодор» – команда, которая на данный момент демонстрирует хороший баскетбол, хотя количество их побед не отражает истинного уровня игры. В начале сезона у них были проблемы с травмами, но теперь они выйдут на матч в полном составе. Поэтому нам нужно сделать всё возможное, чтобы одержать победу. Это будет непросто из-за травм и болезней, но мы знаем свою цель, и с поддержкой болельщиков мы сможем её достичь», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
12:55
-
12:31
-
12:00
-
11:28
-
10:30
-
09:30
-
09:30
-
09:11
-
08:45
-
08:41
-
08:00
-
07:10
-
06:40
-
00:56
- 22 ноября 2025
-
23:41
-
22:59
-
22:43
-
22:24
-
22:00
-
21:04
-
20:40
-
20:11
-
19:15
-
19:02
-
18:53
-
18:05
-
17:24
-
16:55
-
15:59
-
15:27
-
14:59
-
14:43
-
13:41
-
13:34
-
12:56