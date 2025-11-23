Ник Янг: мне как фанату Коби сложно не признать Леброна величайшим

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года Ник Янг комплиментарно оценил дебют 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») в сезоне-2025/2026.

«Глядя на Леброна в ту ночь, чувак, будучи фанатом [Майкла] Джордана и Коби [Брайанта], трудно не признать Леброна величайшим игроком всех времён. После того что он сделал, это трудно. Посмотрев его выход, хочу сказать Леброн Джеймс — величайший игрок, который когда-либо играл в эту игру.

Мне жаль, все фанаты Джордана и я как фанат Коби, а я точно предвзят, потому что я фанат Коби, но Леброн Джеймс — лучший игрок, который играет в эту игру», — приводит слова Янга аккаунт Gil’s Arena в социальной сети Х.