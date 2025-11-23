«Енисей» уверенно обыграл «Автодор» в Единой лиге. У саратовцев 10-е поражение подряд

В воскресенье, 23 ноября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Автодор». Красноярские баскетболисты обыграли саратовских гостей со счётом 80:67 (21:20; 24:17; 14:17; 21:13).

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Мэтт Коулмэн — 18 очков, семь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей отличился российский центровой Артём Клименко — 11 очков, шесть подборов, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».