Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» — «Автодор», результат матча 23 ноября 2025, счет 85:86, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» уверенно обыграл «Автодор» в Единой лиге. У саратовцев 10-е поражение подряд
Комментарии

В воскресенье, 23 ноября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Автодор». Красноярские баскетболисты обыграли саратовских гостей со счётом 80:67 (21:20; 24:17; 14:17; 21:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 67
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн - 18, Сонько - 16, Тасич - 13, Артис - 12, Долинин - 12, Антипов - 4, Рыжов - 2, Ванин - 2, Скуратов - 1, Ведищев, Шлегель, Середа
Автодор: Ньюмэн - 21, Эдвардс - 12, Клименко - 11, Мотовилов - 8, Вольхин - 7, Евсеев - 4, Пранаускис - 2, Хэмилтон - 2, Сущик, Фёдоров

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Мэтт Коулмэн — 18 очков, семь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей отличился российский центровой Артём Клименко — 11 очков, шесть подборов, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Чем зацепит матч ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге
Чем зацепит матч ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android