ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Джеймс Харден — первый игрок НБА, установивший рекорд по очкам в двух разных клубах

Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции защитника, после матча с «Шарлотт Хорнетс» (131:116) вошёл в историю североамериканской лиги.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
116 : 131
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 26, Миллер - 21, Бриджес - 19, Болл - 18, Секстон - 18, Диабате - 6, Джеймс - 3, Макнили - 3, Колкбреннер - 2, Петерсон, Коннотон, Пламли
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 55, Зубац - 18, Сандерс - 11, Лопес - 11, Коллинз - 10, Батюм - 9, Кристи - 8, Данн - 6, Пол - 3, Богданович, Нидерхаузер, Телфорт, Браун

Харден стал первым игроком в НБА, который установил рекорд по очкам франшиз за два разных клуба. Первое достижение покорилось ему в «Хьюстон Рокетс», где в 2019 году он дважды смог набрать 61 очко.

В ночь на 23 ноября 2025-го он записал на свой счёт 55 очков в матче с «Шарлотт», установив рекорд «Клипперс» по результативности за одну игру. Также он сделал три подбора и отдал семь передач.

