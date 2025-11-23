Джеймс Харден — первый игрок НБА, установивший рекорд по очкам в двух разных клубах

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции защитника, после матча с «Шарлотт Хорнетс» (131:116) вошёл в историю североамериканской лиги.

Харден стал первым игроком в НБА, который установил рекорд по очкам франшиз за два разных клуба. Первое достижение покорилось ему в «Хьюстон Рокетс», где в 2019 году он дважды смог набрать 61 очко.

В ночь на 23 ноября 2025-го он записал на свой счёт 55 очков в матче с «Шарлотт», установив рекорд «Клипперс» по результативности за одну игру. Также он сделал три подбора и отдал семь передач.