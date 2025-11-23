Александр Секулич рассказал, как «Зенит» может победить ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 23 ноября, в 16:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург

«Что мы можем сделать, так это убедиться, что предстанем на площадке такими, какими хотим быть. Знаем, с кем нам предстоит играть. Осведомлены о своих сильных сторонах. Мы в курсе, о чём нам нужно позаботиться, чтобы добиться успеха в матче с ЦСКА. Просто нужно действовать и сосредоточиться на том, что мы хотим сделать. Выполнить план на игру — вот и всё.

Теперь играем гораздо лучше, наша команда стала более сплочённой после травм. У меня очень хорошее предчувствие после того, что я увидел, выйдем на игру с позитивным настроем», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.