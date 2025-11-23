Тренер «Автодора» объяснил поражение в матче с «Енисеем», ставшее для саратовцев 10-м

Главный тренер «Автодора» Марко Богичевич высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (67:80).

«В первую очередь хочу поздравить «Енисей» с победой — сегодня они были сильнее и заслужили этот результат. Мы уступили в борьбе под щитом, а проблемы с ротацией вызваны травмами наших четвёртого и пятого номеров. С такой командой, как «Енисей», всегда сложно действовать: они физически мощные, агрессивные под кольцом и хорошо идут в атаку на щит.

К сожалению, нам не хватило глубины скамейки и качественной борьбы под кольцом — это стало главной причиной поражения», — сказал Богичевич на пресс-конференции.