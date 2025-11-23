Скидки
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Баскетбол

Тренер «Автодора» объяснил поражение в матче с «Енисеем», ставшее для саратовцев 10-м

Тренер «Автодора» объяснил поражение в матче с «Енисеем», ставшее для саратовцев 10-м
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Марко Богичевич высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (67:80).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 67
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн - 18, Сонько - 16, Тасич - 13, Артис - 12, Долинин - 12, Антипов - 4, Рыжов - 2, Ванин - 2, Скуратов - 1, Ведищев, Шлегель, Середа
Автодор: Ньюмэн - 21, Эдвардс - 12, Клименко - 11, Мотовилов - 8, Вольхин - 7, Евсеев - 4, Пранаускис - 2, Хэмилтон - 2, Сущик, Фёдоров

«В первую очередь хочу поздравить «Енисей» с победой — сегодня они были сильнее и заслужили этот результат. Мы уступили в борьбе под щитом, а проблемы с ротацией вызваны травмами наших четвёртого и пятого номеров. С такой командой, как «Енисей», всегда сложно действовать: они физически мощные, агрессивные под кольцом и хорошо идут в атаку на щит.

К сожалению, нам не хватило глубины скамейки и качественной борьбы под кольцом — это стало главной причиной поражения», — сказал Богичевич на пресс-конференции.

