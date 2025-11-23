Скидки
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин объяснил, почему победа над «Бостоном» важна для «Бруклина»

Аудио-версия:
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу победного матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 над «Бостон Селтикс» (113:105), который состоялся в ночь на 19 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Саймонс - 23, Кета - 16, Притчард - 13, Уолш - 9, Гарза - 7, Уайт - 6, Шейерман - 5, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 19, Клэкстон - 18, Дёмин - 12, Мартин - 10, Пауэлл - 9, Мэнн - 6, Шарп - 4, Уильямс - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон

«На данный момент это самый важный и эмоциональный момент в сезоне. Тем более удалось поучаствовать в нём лично. Находился на паркете в решающие минуты и видел, как реагировала знаменитая арена [Ти-Ди Гарден], чувствовал её энергию. Для команды это точно лучший матч.

Индивидуально для меня — пусть оценивает тренерский штаб, есть много факторов, которые на это влияют. Дело не только в статистике. Но по энергии, самоотдаче мы на правильном пути. Старались следовать плану, и всё получилось.

Конечно, в раздевалке все были очень рады. Это была настоящая победная раздевалка с штуками и подколами. «Бостон» сейчас, возможно, уже не главный претендент на чемпионство, но «Селтикс» в топ-10 по защите и нападению в НБА, и для нас эта победа значит очень много. Прежде всего, даёт нам осознание того, на что мы способны», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

