Егор Дёмин объяснил, почему победа над «Бостоном» важна для «Бруклина»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу победного матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 над «Бостон Селтикс» (113:105), который состоялся в ночь на 19 ноября.

«На данный момент это самый важный и эмоциональный момент в сезоне. Тем более удалось поучаствовать в нём лично. Находился на паркете в решающие минуты и видел, как реагировала знаменитая арена [Ти-Ди Гарден], чувствовал её энергию. Для команды это точно лучший матч.

Индивидуально для меня — пусть оценивает тренерский штаб, есть много факторов, которые на это влияют. Дело не только в статистике. Но по энергии, самоотдаче мы на правильном пути. Старались следовать плану, и всё получилось.

Конечно, в раздевалке все были очень рады. Это была настоящая победная раздевалка с штуками и подколами. «Бостон» сейчас, возможно, уже не главный претендент на чемпионство, но «Селтикс» в топ-10 по защите и нападению в НБА, и для нас эта победа значит очень много. Прежде всего, даёт нам осознание того, на что мы способны», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.