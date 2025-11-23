«Уралмаш» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв «Пари НН» в Единой лиге

В воскресенье, 23 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» принимал «Пари Нижний Новгород». Екатеринбургские баскетболисты со счётом 73:72 (16:27;18:14; 20:12;19:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис, в его активе 12 очков, шесть подборов, шесть передач, один блок-шот и четыре потери при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей наиболее эффективным стал российский центровой Илья Карпенков, на его счету 14 очков, девять подборов, пять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+26».