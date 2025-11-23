Скидки
«Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 23 ноября 2025, счет 73:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 23 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» принимал «Пари Нижний Новгород». Екатеринбургские баскетболисты со счётом 73:72 (16:27;18:14; 20:12;19:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
73 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис, в его активе 12 очков, шесть подборов, шесть передач, один блок-шот и четыре потери при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей наиболее эффективным стал российский центровой Илья Карпенков, на его счету 14 очков, девять подборов, пять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
