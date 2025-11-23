Скидки
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Зенит», результат матча 23 ноября 2025, счёт 93:88, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 93:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 25 очков и совершивший два подбора. 18 очков и один подбор на счету Мело Тримбла.

В составе «Зенита» 21 очко набрал Георгий Жбанов. 12 очков и шесть подборов на свой счёт записал Лука Шаманич.

Московский ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. Санкт-петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
