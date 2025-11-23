Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист, которому грозит казнь, рассказал о жизни в индонезийской тюрьме

Баскетболист, которому грозит казнь, рассказал о жизни в индонезийской тюрьме
Аудио-версия:
Комментарии

Американский баскетболист Джаред Шоу, обвиняемый в контрабанде конфет с каннабисом, подробно описал условия содержания в индонезийской тюрьме Тангеранг. Спортсмен содержится в камере на 10 человек, где спит на приобретённом матрасе и страдает от антисанитарии.

«Повсюду насекомые, крысы и кошки. Это самые большие крысы, которых я видел в жизни. Все заключенные либо заражены паразитами, либо имеют кожные высыпания», — приводит слова Шоу Daily Mail.

35-летний спортсмен также сообщил, что заключённые пользуются туалетом в виде отверстия в полу, а моются водой из ведра. Шоу, страдающий болезнью Крона, может заказывать еду в тюрьму, но не всегда себе это позволяет из-за высоких дополнительных платежей — за доставку еды нужно платить курьеру и охране.

Экс-баскетболист индонезийской команды «Тангеранг Хоукс» проводит свободное время медитируя и пишет книгу о своей жизни. Несмотря на наличие спортивной площадки, тренировки даются сложно — недавно он сломал баскетбольное кольцо. Дело спортсмена продолжает рассматриваться судом, ему грозит смертная казнь за наркопреступление.

Подробности дела:
Американцу грозит казнь за границей. Бриттни Грайнер в России за то же просто мотала срок
Американцу грозит казнь за границей. Бриттни Грайнер в России за то же просто мотала срок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android