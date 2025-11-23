«Это был оптимальный вариант». Церковный прокомментировал подписание Ноа Вонле

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание 30-летнего бывшего игрока НБА американца Ноа Вонле.

— Недавно «Зенит» объявил о подписании Ноа Вонле, почему выбор пал именно на него?

— Для укрепления передней линии нам требуется игрок, атлетичный, который мог бы одновременно помочь нам подстраховать и пятую позицию, и четвёртую, с учётом того, что у нас травмы, нужен баланс, чтобы ни один из игроков не выпадал. Из тех, кого мы рассматривали на рынке, это был оптимальный вариант, надеюсь, мы убедимся в этом.

— Не смутило, что он не играл целый год?

— Нет, он игрок молодой, очень опытный. Безусловно, он выпал из игрового ритма, потребуется время. Мы изучали, наводили справки, у нас нет сомнений, что он наберёт кондиции быстро. Сейчас будет пауза, у нас будет возможность его функционально привести к игровому режиму и интегрировать его с тактической точки зрения.

— Когда он приедет?

— Ждём его во вторник, — сообщил Церковный в интервью для телеграм-канала «СБГ Daily».