Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это был оптимальный вариант». Церковный прокомментировал подписание Ноа Вонле

«Это был оптимальный вариант». Церковный прокомментировал подписание Ноа Вонле
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание 30-летнего бывшего игрока НБА американца Ноа Вонле.

— Недавно «Зенит» объявил о подписании Ноа Вонле, почему выбор пал именно на него?
— Для укрепления передней линии нам требуется игрок, атлетичный, который мог бы одновременно помочь нам подстраховать и пятую позицию, и четвёртую, с учётом того, что у нас травмы, нужен баланс, чтобы ни один из игроков не выпадал. Из тех, кого мы рассматривали на рынке, это был оптимальный вариант, надеюсь, мы убедимся в этом.

— Не смутило, что он не играл целый год?
— Нет, он игрок молодой, очень опытный. Безусловно, он выпал из игрового ритма, потребуется время. Мы изучали, наводили справки, у нас нет сомнений, что он наберёт кондиции быстро. Сейчас будет пауза, у нас будет возможность его функционально привести к игровому режиму и интегрировать его с тактической точки зрения.

— Когда он приедет?
— Ждём его во вторник, — сообщил Церковный в интервью для телеграм-канала «СБГ Daily».

Сейчас читают:
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android