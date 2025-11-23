Скидки
Единая лига — 2025/2026: результаты на 23 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 23 ноября
В субботу, 23 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты 23 ноября:

«Енисей» — «Автодор» — 80:67;
«Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород» — 73:72;
ЦСКА — «Зенит» — 93:88.

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет действующий чемпион — ЦСКА, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт казанский УНИКС (10 побед и два поражения в 12 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
