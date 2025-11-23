Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче с нижегородским «Пари НН» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (73:72).

«Было очень важно прежде всего с психологической точки зрения найти путь к этой победе перед паузой — неважно как. Понимали, что будет непросто. Пришлось прибегнуть к перестановкам, плану B, плану С. И здорово, что наши болельщики включились и повели нас за собой. Считаю, за счёт хорошей защиты во второй половине мы смогли перехватить контроль над игрой.

Конечно, хотелось бы завершить её чуть более качественно, но сейчас не время вдаваться в детали. Самое главное — это финальный результат. И сегодня мы победили. Поздравляю наших болельщиков и команду с этой победой. Сейчас немного отдохнём друг от друга. Впереди предстоит много работы, постараемся с пользой провести эту паузу», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.