Главная Баскетбол Новости

Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в матче с «Пари НН»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче с нижегородским «Пари НН» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (73:72).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
73 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин

«Было очень важно прежде всего с психологической точки зрения найти путь к этой победе перед паузой — неважно как. Понимали, что будет непросто. Пришлось прибегнуть к перестановкам, плану B, плану С. И здорово, что наши болельщики включились и повели нас за собой. Считаю, за счёт хорошей защиты во второй половине мы смогли перехватить контроль над игрой.

Конечно, хотелось бы завершить её чуть более качественно, но сейчас не время вдаваться в детали. Самое главное — это финальный результат. И сегодня мы победили. Поздравляю наших болельщиков и команду с этой победой. Сейчас немного отдохнём друг от друга. Впереди предстоит много работы, постараемся с пользой провести эту паузу», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

