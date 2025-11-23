Скидки
Секулич рассказал, как проходит адаптация Луки Шаманича в «Зените»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич дал комментарий об адаптации 25-летнего хорватского профессионального баскетболиста Луки Шаманича в команду.

«Он с нами не так давно, до этого сыграл всего пару матчей. Это очень сложно, особенно для него. Но также для нас, чтобы интегрировать его в команду по ходу сезона, когда у вас есть матчи, которые нужно выигрывать. Времени не так много, но это вызов, который стоит перед нами. Есть много вещей, которые он может улучшить. Он может понять потребности команды и наши идеи как в атаке, так и в обороне.

Кроме того, он не был полностью здоров во время сегодняшней игры. Лука пропустил одну из тренировок перед матчем с ЦСКА, потому что плохо себя чувствовал. Но, опять же, это не оправдание. Ему нужно время, он пропустил предсезонную подготовку с нами, теперь нам нужно понять, как будем использовать его наилучшим образом. У него есть потенциал, Шаманич игрок с большими знаниями в баскетболе и отличными способностями», — сказал Секулич в интервью для телеграм-канала «Высота 305».

Напомним, в сегодняшнем матче с ЦСКА хорват записал на свой счёт 12 очков и шесть подборов.

Комментарии
