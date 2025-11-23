Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Хочу поблагодарить болельщиков за потрясающую поддержку, мы чувствовали их энергию и, думаю, что вознаградили настоящим шоу. Сегодня начали матч плохо, но это не удивило меня, потому что на тренировках на этой неделе команда показывала невысокое качество игры. Для меня важно, что мы одолели соперника, который в начале встречи показал хороший баскетбол. Мы смогли это сделать, набрав 93 очка, при 21% трехочковых, которых мы попали всего шесть, в то же время наш соперник попал 50%. Каждый, кто выходил сегодня на площадку, показывал мотивацию и стремление победить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android