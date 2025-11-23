Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) в пользу армейцев.

«Хочу поблагодарить болельщиков за потрясающую поддержку, мы чувствовали их энергию и, думаю, что вознаградили настоящим шоу. Сегодня начали матч плохо, но это не удивило меня, потому что на тренировках на этой неделе команда показывала невысокое качество игры. Для меня важно, что мы одолели соперника, который в начале встречи показал хороший баскетбол. Мы смогли это сделать, набрав 93 очка, при 21% трехочковых, которых мы попали всего шесть, в то же время наш соперник попал 50%. Каждый, кто выходил сегодня на площадку, показывал мотивацию и стремление победить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.