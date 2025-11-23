Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Уралмашем» (72:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Начали неплохо. И, как я и сказал своей команде, в какой-то степени не люблю, когда команда показывает лучший баскетбол в первой половине, потому что соперники мобилизуются в большом перерыве и меняют свою игру.

Начали в первой четверти с 27 очками, потом где-то у нас остановилось нападение, где-то, может быть, устали из-за короткой ротации. Но в таких играх решают мелкие детали: фол, ненужная потеря. И дали «Уралмашу» лёгкие очки, из этого сложился финальный результат. Однако не могу ни в чём упрекнуть свою команду. Команда билась, сражалась, несмотря на короткую ротацию. Ребята молодцы. Спасибо», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.