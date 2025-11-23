Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Уралмашем»

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Уралмашем» (72:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
73 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин

«Начали неплохо. И, как я и сказал своей команде, в какой-то степени не люблю, когда команда показывает лучший баскетбол в первой половине, потому что соперники мобилизуются в большом перерыве и меняют свою игру.

Начали в первой четверти с 27 очками, потом где-то у нас остановилось нападение, где-то, может быть, устали из-за короткой ротации. Но в таких играх решают мелкие детали: фол, ненужная потеря. И дали «Уралмашу» лёгкие очки, из этого сложился финальный результат. Однако не могу ни в чём упрекнуть свою команду. Команда билась, сражалась, несмотря на короткую ротацию. Ребята молодцы. Спасибо», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
ЦСКА — мощь Единой лиги!
ЦСКА — мощь Единой лиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android