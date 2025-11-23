«Было много хороших моментов». Тренер «Зенита» Секулич — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич дал комментарий после поражения от московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ (88:93).

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Это был сложный и интересный матч. Мы начали его так, как хотели, и поначалу наш план работал. Во второй половине было два момента, которые стали ключевыми.

Первый момент — я почувствовал, что мы не играем так, как начали, мы действовали в таком стиле, будто мы хотим удержать ту разницу, будто боялись, что ЦСКА нас настигнет. Мы были не так агрессивны, как в первой половине. Второй момент, который повлиял на игру, заключается в том, что мы начали очень много жаловаться на те вещи, которые не подлежат контролю. Из-за этого потеряли концентрацию и не могли показывать ту собранность, которая была в начале.

Но я не хочу заканчивать на негативной ноте, считаю, что у нас было много хороших моментов, и мы должны строить на них свои дальнейшие планы», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Следующий матч «Зенита» состоится 7 декабря в гостях с «Уралмашем».