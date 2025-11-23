Жбанов объяснил поражение «Зенита» в матче с ЦСКА

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (88:93).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Первую половину мы сыграли, как хотели. Делали то, что должны были. Во второй половине как будто бы подумали, что нам кто-то должен отдать эту победу просто так, и можно не бороться за неё. Расслабились. А с таким соперником, как ЦСКА, это непозволительно. И подборы в конце сыграли ключевую роль.

Я полностью здоров и готов продолжать играть. Ничего не беспокоит.

Спасибо, что я являюсь любимым игроком болельщиков. Но сегодня это не имеет никакого значения, если команда проиграла. Я бы спокойно обменял это 21 очко на 0 и на победу. А так, спасибо. Буду работать дальше», — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».