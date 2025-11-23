Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Автодором»
Поделиться
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (80:67).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 67
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн - 18, Сонько - 16, Тасич - 13, Артис - 12, Долинин - 12, Антипов - 4, Рыжов - 2, Ванин - 2, Скуратов - 1, Ведищев, Шлегель, Середа
Автодор: Ньюмэн - 21, Эдвардс - 12, Клименко - 11, Мотовилов - 8, Вольхин - 7, Евсеев - 4, Пранаускис - 2, Хэмилтон - 2, Сущик, Фёдоров
«Сегодня было видно, что у нас есть преимущество под кольцом. Мы сделали 26 подборов в нападении и уверенно контролировали вторую половину игры, чему я очень рад. У «Автодора» была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол. Мы постарались заставить их играть более индивидуально, и это сработало – соперник сделал всего девять передач.
Спасибо нашим болельщикам: они помогли команде проснуться и довести матч до победы!» — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
21:32
-
20:33
-
20:31
-
20:22
-
20:14
-
19:51
-
19:35
-
19:26
-
19:21
-
18:52
-
18:25
-
17:05
-
16:19
-
16:13
-
16:09
-
15:42
-
14:47
-
13:57
-
12:55
-
12:31
-
12:00
-
11:28
-
10:30
-
09:30
-
09:30
-
09:11
-
08:45
-
08:41
-
08:00
-
07:10
-
06:40
-
00:56
- 22 ноября 2025
-
23:41
-
22:59
-
22:43