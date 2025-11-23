Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (80:67).

«Сегодня было видно, что у нас есть преимущество под кольцом. Мы сделали 26 подборов в нападении и уверенно контролировали вторую половину игры, чему я очень рад. У «Автодора» была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол. Мы постарались заставить их играть более индивидуально, и это сработало – соперник сделал всего девять передач.

Спасибо нашим болельщикам: они помогли команде проснуться и довести матч до победы!» — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.