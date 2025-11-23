Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Автодором»

Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Автодором»
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (80:67).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 67
Автодор
Саратов
Енисей: Коулмэн - 18, Сонько - 16, Тасич - 13, Артис - 12, Долинин - 12, Антипов - 4, Рыжов - 2, Ванин - 2, Скуратов - 1, Ведищев, Шлегель, Середа
Автодор: Ньюмэн - 21, Эдвардс - 12, Клименко - 11, Мотовилов - 8, Вольхин - 7, Евсеев - 4, Пранаускис - 2, Хэмилтон - 2, Сущик, Фёдоров

«Сегодня было видно, что у нас есть преимущество под кольцом. Мы сделали 26 подборов в нападении и уверенно контролировали вторую половину игры, чему я очень рад. У «Автодора» была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол. Мы постарались заставить их играть более индивидуально, и это сработало – соперник сделал всего девять передач.

Спасибо нашим болельщикам: они помогли команде проснуться и довести матч до победы!» — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
ЦСКА — мощь Единой лиги!
ЦСКА — мощь Единой лиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android