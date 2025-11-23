Скидки
Чадов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Форвард ЦСКА Александр Чадов высказался о победе своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» (93:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Сегодня было тяжёлое начало, да и в целом игра. Мы поначалу не выполняли план, были не в фокусе. Рад, что команда проявила характер, боролась до конца и смогла победить. Спасибо залу, болельщикам, что поддержали нас», — приводит слова Чадова пресс-служба команды.

Турнирную таблицу регулярного чемпионата после 12 матчей возглавляет действующий чемпион — ЦСКА, который одержал 10 побед при двух поражениях. На втором месте идёт казанский УНИКС (10 побед и два поражения в 12 матчах). Третий — «Локомотив-Кубань» при 10 выигранных и трёх проигранных матчах.

