«Мемфис Гриззлиз» подпишут 10-дневный контракт с Коби Бафкином — Чарания

«Мемфис Гриззлиз» планируют подписать защитника Коби Бафкина с помощью 10-дневного контракта-исключения. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Из-за травм в составе «Гриззлиз» не играют Джа Морант, Скотти Пиппен-младший, Брэндон Кларк и Тай Джером, а Джарен Джексон недавно выбыл из-за растяжения связок голеностопа.

Ожидается, что Бафкин сможет принять участие в домашнем матче с «Денвер Наггетс», который состоится во вторник, 25 ноября, в 04:00 мск.

Бафкин был выбран на драфте НБА 2023 года под 15-м номером. В двух матчах Лиги развития в текущем сезоне он набирал в среднем 22 очка, совершал 6,5 подбора и делал пять передач. Первые два сезона в НБА баскетболист провёл в «Атланте», после чего был обменян в «Бруклин Нетс». «Нетс» отказались от услуг Бафкина после тренировочного лагеря.