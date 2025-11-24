Скидки
Торонто Рэпторз — Бруклин Нетс, результат матча 24 ноября 2025, счёт 119:109, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Дёмин

«Бруклин» уступил «Торонто», проиграв 13-й матч сезона из 16. У Егора Дёмина — 5+3+4
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 ноября мск на паркете «Скотиабанк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 17, Барретт - 16, Уолтер - 16, Ингрэм - 14, Куикли - 13, Дик - 12, Мамукелашвили - 12, Шид - 11, Агбаджи - 6, Мюррей-Бойлс - 2, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл
Бруклин Нетс: Мартин - 26, Портер - 25, Клауни - 22, Клэкстон - 10, Пауэлл - 6, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Шарп - 5, Мэнн - 3, Уилсон - 2, Лидделл, Этьенн

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал пять очков, собрал три подбора и отдал четыре результативных передачи. При игровом времени 28.03 Егор реализовал 2 из 10 бросков с игры. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-2».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Тайриз Мартин — 26 очков, шесть подборов и три ассиста. У «Торонто» наибольшее количество очков набрал форвард Скотти Барнс — 17.

«Торонто» продлил победную серию в НБА до семи встреч, «Нетс» потерпели 13-е поражение в 16 встречах.

