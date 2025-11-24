Дабл-даблы Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Юту» в НБА

В ночь с 23 на 24 ноября мск на паркете «Дельта-центр» (Солт-Лейк-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 108:106.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший дабл-дабл из 33 очков, 11 подборов и восьми передач. Также дабл-дабл на счету Остина Ривза (22 очка, 10 подборов и четыре передачи).

У хозяев наивысшей результативностью в этом матче отметился американский разыгрывающий Кейонте Джордж, на счету которого 27 очков, пять подборов и восемь передач.

«Юта» следующий матч сыграет на выезде с «Голден Стэйт», а «Лейкерс» примет «Клипперс».