Дабл-даблы Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Юту» в НБА

Комментарии

В ночь с 23 на 24 ноября мск на паркете «Дельта-центр» (Солт-Лейк-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 108:106.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 27, Маркканен - 20, Михайлюк - 12, Нуркич - 11, Кольер - 10, Бэйли - 10, Сенсабо - 5, Филиповски - 4, Лав - 4, Хендрикс - 3, Андерсон, Уильямс, Клейтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 22, Джеймс - 17, Хатимура - 13, Смарт - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 5, Винсент - 3, Эйтон - 2, Клебер - 2, Вандербилт, Кнехт

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший дабл-дабл из 33 очков, 11 подборов и восьми передач. Также дабл-дабл на счету Остина Ривза (22 очка, 10 подборов и четыре передачи).

У хозяев наивысшей результативностью в этом матче отметился американский разыгрывающий Кейонте Джордж, на счету которого 27 очков, пять подборов и восемь передач.

«Юта» следующий матч сыграет на выезде с «Голден Стэйт», а «Лейкерс» примет «Клипперс».

Таблица НБА
Календарь НбА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

