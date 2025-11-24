НБА: результаты игр 24 ноября

В ночь на 24 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники американского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Все результаты игрового дня НБА 24 ноября
- «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:108;
- «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:102;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:95;
- «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 119:109;
- «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:110;
- «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 138:129;
- «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:105;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 117:127.
Лидером Восточной конференции после 16 матчей является «Детройт Пистонс» с 14 победами и двумя поражениями, на Западе после 18 встреч — «Оклахома-Сити Тандер» (17 побед и одно поражение).
В текущий игровой день выступал российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. За 28 с небольшим минут он набрал пять очков, собрал три подбора и отдал четыре результативные передачи.
