НБА: результаты игр 24 ноября

В ночь на 24 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в котором поклонники американского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Все результаты игрового дня НБА 24 ноября

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 106:108;

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:102;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:95;

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 119:109;

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:110;

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 138:129;

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:105;

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 117:127.

Лидером Восточной конференции после 16 матчей является «Детройт Пистонс» с 14 победами и двумя поражениями, на Западе после 18 встреч — «Оклахома-Сити Тандер» (17 побед и одно поражение).

В текущий игровой день выступал российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. За 28 с небольшим минут он набрал пять очков, собрал три подбора и отдал четыре результативные передачи.

