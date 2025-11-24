Скидки
Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Торонто»

Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Торонто»
Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поставил оценки игрокам «Бруклин Нетс» за матч клуба в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (109:119). Российский баскетболист Егор Дёмин, набравший пять очков, три подбора и четыре передачи, получил оценку C (средний уровень).

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 17, Барретт - 16, Уолтер - 16, Ингрэм - 14, Куикли - 13, Дик - 12, Мамукелашвили - 12, Шид - 11, Агбаджи - 6, Мюррей-Бойлс - 2, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл
Бруклин Нетс: Мартин - 26, Портер - 25, Клауни - 22, Клэкстон - 10, Пауэлл - 6, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Шарп - 5, Мэнн - 3, Уилсон - 2, Лидделл, Этьенн

«Дёмин провёл тяжёлый матч в плане бросков, так как он не смог найти свой ритм из-за дуги и был недостаточно агрессивен в проходах к кольцу, чтобы создавать моменты для набора очков таким способом. Егор хорошо обращался с мячом и создавал моменты для своих партнёров, но для новичка это был не лучший день в плане бросков, если судить по его предыдущим матчам перед воскресной игрой», — говорится в материале обозревателя.

Главные новости дня:

