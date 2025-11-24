Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Торонто»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поставил оценки игрокам «Бруклин Нетс» за матч клуба в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (109:119). Российский баскетболист Егор Дёмин, набравший пять очков, три подбора и четыре передачи, получил оценку C (средний уровень).

«Дёмин провёл тяжёлый матч в плане бросков, так как он не смог найти свой ритм из-за дуги и был недостаточно агрессивен в проходах к кольцу, чтобы создавать моменты для набора очков таким способом. Егор хорошо обращался с мячом и создавал моменты для своих партнёров, но для новичка это был не лучший день в плане бросков, если судить по его предыдущим матчам перед воскресной игрой», — говорится в материале обозревателя.

