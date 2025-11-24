Единая лига представила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошло два российских спортсмена (Евгений Воронов и Глеб Фирсов) и три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Евгений Воронов (МБА-МАИ);
Глеб Фирсов («Бетсити Парма»);
Каспер Уэйр (ЦСКА);
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);
Данило Тасич («Енисей»).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 10 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, также имеющий 10 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Локомотив-Кубань», выигравший 10 из 13 встреч на старте сезона.