Единая лига представила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошло два российских спортсмена (Евгений Воронов и Глеб Фирсов) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Евгений Воронов (МБА-МАИ);

Глеб Фирсов («Бетсити Парма»);

Каспер Уэйр (ЦСКА);

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);

Данило Тасич («Енисей»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 10 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, также имеющий 10 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Локомотив-Кубань», выигравший 10 из 13 встреч на старте сезона.

