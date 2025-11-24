Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку недели

Единая лига представила символическую пятёрку недели
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошло два российских спортсмена (Евгений Воронов и Глеб Фирсов) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Евгений Воронов (МБА-МАИ);
Глеб Фирсов («Бетсити Парма»);
Каспер Уэйр (ЦСКА);
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);
Данило Тасич («Енисей»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 10 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, также имеющий 10 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Локомотив-Кубань», выигравший 10 из 13 встреч на старте сезона.

Материалы по теме
«Енисей» продолжает сиять, а «Уралмаш» совершил камбэк. Итоги дня в Единой лиге
«Енисей» продолжает сиять, а «Уралмаш» совершил камбэк. Итоги дня в Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android