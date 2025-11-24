На игрока «Локомотива-Кубань» Елатонцева могут возбудить уголовное дело — адвокат

На игрока «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева могут возбудить уголовное дело. Об этом рассказал его адвокат Андрей Ищук. Юрист заявил, что в понедельник прибудет в Следственный комитет по Краснодарскому краю, где намерен представить позицию стороны защиты. По словам Ищука, в отношении баскетболиста уже ведётся проверка и следствие рассматривает вопрос о возбуждении дела по статье 328 УК Российской Федерации.

«Как мне сказал в четверг, 20 ноября, в телефонной беседе следователь, в производстве следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара находится материал проверки от 19 ноября по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, в отношении Кирилла Елатонцева. По данному материалу планируется возбуждение уголовного дела, поскольку, как мне сказал следователь, данных для возбуждения уголовного дела достаточно.

Зная ситуацию со слов своего доверителя Кирилла Елатонцева, а также держа в руках документы, объективно подтверждающие то, что Кирилл не имел никакого умысла уклоняться от явки в военный комиссариат, да и не делал ничего такого, такая поспешность при принятии такого важного решения, как возбуждение уголовного дела, вызывает серьёзное смятение.

Для прояснения ситуации мною сразу же 20 ноября в адрес следователя и в электронную приемную СУ СК РФ по Краснодарскому краю были направлены копии документов, подтверждающих то, что от явки в военный комиссариат Кирилл не уклоняется, более того, самостоятельно встал на учёт по новому месту жительства в Санкт-Петербурге, куда готов явиться по первому же требованию.

Также в адрес следователя и в адрес Следственного управления по Краснодарскому краю Кириллом были направлены соответствующие ходатайства о том, что в связи с имеющимся заболеванием его явка в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодара в настоящий момент невозможна, но он готов дать следователям в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу все необходимые объяснения и помочь следствию разобраться в сложившейся ситуации.

Однако после направления соответствующих документов и ходатайств с 21 ноября связаться со следователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара совершенно невозможно, так как номер телефона, с которого он звонил, не отвечает. Хотя изначально следователь достаточно бойко названивал Кириллу через коммуникатор, принадлежащий запрещённой в РФ платформе.

Поэтому поспешно вылетел в Краснодар, чтобы донести нашу позицию и предоставить все имеющиеся в моём распоряжении документы органам предварительного следствия. Надеюсь, это поможет избежать ошибок при принятии действительно важных решений.

Уповаю на разумность и беспристрастность органов предварительного следствия. Не хотелось бы думать, что эта ситуация связана с профессиональной деятельностью Кирилла в ПБК «Локомотив-Кубань». Однако это всё выглядит очень и очень странно, если не сказать больше.

Кирилл сейчас находится в больнице, он госпитализирован. В понедельник, 24 ноября, иду в 10:00 в Следственный комитет, чтобы попробовать разобраться в ситуации», — приводит слова Ищука «Спорт-экспресс».

Ранее краснодарский клуб сообщил, что подозревает Елатонцева в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба.

