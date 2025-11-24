Скидки
Лука Дончич стал автором достижения, не покорявшегося никому за всю историю НБА

Лука Дончич стал автором достижения, не покорявшегося никому за всю историю НБА
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич к настоящему моменту принял участие в 12 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых набрал 414 очков и сделал 107 результативных передач. Как информирует пресс-служба НБА, Дончич стал первым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть рубежи 400+ очков и 100+ передач после 12 игр регулярного чемпионата.

Отметим, что в 12 матчах сезона словенский баскетболист в среднем набирал 34,5 очка, совершал 8,8 подбора, а также отдавал 8,9 передачи. Дончичу в данный момент 26 лет.

