Семён Антонов высказался о фанатах ЦСКА после матча с «Зенитом»

Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч проходил вчера, 23 ноября, в Москве и завершился в пользу армейцев со счётом 93:88.

«Каждый матч ЦСКА и «Зенита» — это отдельная история, отдельное противостояние двух больших клубов.

Количество зрителей, пришедших нас поддержать, доказывает, что интерес к таким матчам очень высок. Думаю, что в сегодняшней победе большая их заслуга. Несмотря на плохой старт, они продолжали нас гнать вперёд. Во второй половине мы внесли коррективы в игру и болельщики продолжали нас поддерживать. В концовке встречи они сами поняли, что помогли переломить нам ход этого матча, и уже получали удовольствие от игры, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

