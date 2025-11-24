Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Семён Антонов высказался о фанатах ЦСКА после матча с «Зенитом»

Семён Антонов высказался о фанатах ЦСКА после матча с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч проходил вчера, 23 ноября, в Москве и завершился в пользу армейцев со счётом 93:88.

«Каждый матч ЦСКА и «Зенита» — это отдельная история, отдельное противостояние двух больших клубов.

Количество зрителей, пришедших нас поддержать, доказывает, что интерес к таким матчам очень высок. Думаю, что в сегодняшней победе большая их заслуга. Несмотря на плохой старт, они продолжали нас гнать вперёд. Во второй половине мы внесли коррективы в игру и болельщики продолжали нас поддерживать. В концовке встречи они сами поняли, что помогли переломить нам ход этого матча, и уже получали удовольствие от игры, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Чемпионский характер и героическая игра лидера. «Зенит» силён, но ЦСКА — сильнее
Чемпионский характер и героическая игра лидера. «Зенит» силён, но ЦСКА — сильнее

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android