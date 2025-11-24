«Лейкерс» поднялись на второе место в турнирной таблице НБА на Западе
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции лиги после победы в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (108:106). В настоящий момент в активе калифорнийской команды 12 побед и четыре поражения.
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 27, Маркканен - 20, Михайлюк - 12, Нуркич - 11, Кольер - 10, Бэйли - 10, Сенсабо - 5, Филиповски - 4, Лав - 4, Хендрикс - 3, Андерсон, Уильямс, Клейтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 22, Джеймс - 17, Хатимура - 13, Смарт - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 5, Винсент - 3, Эйтон - 2, Клебер - 2, Вандербилт, Кнехт
Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер», у которой 17 побед и лишь одно поражение. В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» встретятся с соседями по городу — «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоится 26 ноября. Начало запланировано на 7:00 по московскому времени.
