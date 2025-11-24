«Лейкерс» поднялись на второе место в турнирной таблице НБА на Западе

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции лиги после победы в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (108:106). В настоящий момент в активе калифорнийской команды 12 побед и четыре поражения.

Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер», у которой 17 побед и лишь одно поражение. В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» встретятся с соседями по городу — «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоится 26 ноября. Начало запланировано на 7:00 по московскому времени.

