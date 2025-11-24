Скидки
Матч-центр:
Баскетбол

Лидер ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о победе в матче с «Зенитом»

Лидер ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о победе в матче с «Зенитом»
Тяжёлый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч проходил вчера, 23 ноября, в Москве и завершился в пользу красно-синих со счётом 93:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Это была очень тяжёлая игра. «Зенит» — сильный соперник, и ему есть что доказывать, как и нам. Нравится атмосфера, когда мы играем с «Зенитом». Дома на таких матчах всегда много народа, и люди приходят, потому что знают, что это будет хорошая игра. Думаю, никто никогда не разочаровывается в этом плане.

Чувствуем ли себя лучшей командой лиги? Надо оставаться скромными. Понимаете, это даже не потому, что мы победили и что ЦСКА — самая сильная команда. Единственное, что можно сказать на данный момент, так это то, что мы по-прежнему чемпионы. Не думаю, что нам нужна мотивация для такого рода вещей», — приводит слова Жан-Шарля «Матч ТВ».

Главные новости дня:

