Лидер ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о победе в матче с «Зенитом»

Тяжёлый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч проходил вчера, 23 ноября, в Москве и завершился в пользу красно-синих со счётом 93:88.

«Это была очень тяжёлая игра. «Зенит» — сильный соперник, и ему есть что доказывать, как и нам. Нравится атмосфера, когда мы играем с «Зенитом». Дома на таких матчах всегда много народа, и люди приходят, потому что знают, что это будет хорошая игра. Думаю, никто никогда не разочаровывается в этом плане.

Чувствуем ли себя лучшей командой лиги? Надо оставаться скромными. Понимаете, это даже не потому, что мы победили и что ЦСКА — самая сильная команда. Единственное, что можно сказать на данный момент, так это то, что мы по-прежнему чемпионы. Не думаю, что нам нужна мотивация для такого рода вещей», — приводит слова Жан-Шарля «Матч ТВ».

