«Высокая вероятность». Кевин Лав обозначил срок, когда Леброн может завершить карьеру

Чемпион НБА 2016 года Кевин Лав поделился мнением о бывшем товарище по «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». Лав предположил, когда Джеймс может завершить карьеру.

«Не знаю, сколько ещё Леброн будет играть. Уйдёт ли он в конце этого года? Я так не думаю. Но к концу следующего года есть высокая вероятность, что это случится. Не хочу делать предположений относительно его намерений, чувств или о том, как к этому относится его семья. Но это произойдёт скорее раньше, чем позже, и он уже открыто об этом говорил», — приводит слова Лава Sporting News со ссылкой Fox Sports.

