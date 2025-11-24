Скидки
«Высокая вероятность». Кевин Лав обозначил срок, когда Леброн может завершить карьеру

«Высокая вероятность». Кевин Лав обозначил срок, когда Леброн может завершить карьеру
Чемпион НБА 2016 года Кевин Лав поделился мнением о бывшем товарище по «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». Лав предположил, когда Джеймс может завершить карьеру.

«Не знаю, сколько ещё Леброн будет играть. Уйдёт ли он в конце этого года? Я так не думаю. Но к концу следующего года есть высокая вероятность, что это случится. Не хочу делать предположений относительно его намерений, чувств или о том, как к этому относится его семья. Но это произойдёт скорее раньше, чем позже, и он уже открыто об этом говорил», — приводит слова Лава Sporting News со ссылкой Fox Sports.

Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах

