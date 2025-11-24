Андрей Костин — после матча ЦСКА и «Зенита»: был на баскетболе в Америке, там шоу поярче

Глава ВТБ Андрей Костин после матча регулярного чемпионата Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом» (93:88) поделился мнением об уровне турнира. Матч проходил вчера, 23 ноября, в Москве и завершился в пользу ЦСКА со счётом 93:88.

«Баскетбол [получился] очень хороший. Мы [ВТБ] — лига, и можно ни за кого не болеть. Я ни за кого не болею, и нервничать не надо, но уровень баскетбола у нас, по-моему, неплохой. Я, правда, несколько раз был на баскетболе в Америке, Канаде — там шоу поярче. Но тут тоже интересно, сегодня такая интрига была», — приводит слова Костина ТАСС.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 10 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, также имеющий 10 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Локомотив-Кубань», выигравший 10 из 13 встреч на старте сезона.

