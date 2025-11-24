Леброн высказался о Крисе Поле, для которого этот сезон в НБА станет последним в карьере

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Крисе Поле, для которого нынешний сезон в НБА станет последним в карьере.

«Надеюсь, он сможет получать удовольствие от этого финального года… Великолепный игрок. Великолепная карьера… Желаю ему насладиться всем этим. Это его последний аккорд, и мы больше никогда не переживём этот момент после того, как он завершит карьеру», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Пол за время карьеры выступал в таких командах, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

