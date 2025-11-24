Скидки
Корстин объяснила победу ЦСКА в игре с «Зенитом», несмотря на «-16» по ходу матча

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о матче регулярного чемпионата между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра проходила вчера, 23 ноября, в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 93:88. Как отметила Корстин, игра получилась динамичной, с постоянной сменой лидера и высокой эмоциональной напряжённостью на протяжении всех сорока минут.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 25, Тримбл - 18, Кливленд - 14, Жан-Шарль - 13, Курбанов - 9, Астапкович - 5, Чадов - 5, Джекири - 2, Руженцев - 2, Ухов, Карпенко, Антонов
Зенит: Жбанов - 21, Шаманич - 12, Рэндольф - 11, Димитриевич - 11, Фрейзер - 9, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Узинский - 5, Земский, Кривых, Емченко

«Зенит» в этом матче лидировал с большим преимуществом, но армейцы вернулись в игру и добились успеха. Игра получилась интересная. Мы ждали эмоций и борьбы, и всё это и произошло. Много раз менялся лидер, встреча держала болельщиков в напряжении на протяжении всех 40 минут.

В четвёртой четверти ЦСКА нашёл резерв и за счёт слаженной командной защиты и работы на подборе смог догнать и перегнать соперника. Хотя по ходу матча армейцы уступали с разницей в 16 очков. Плюс Каспер Уэйр выдал очередной феноменальный матч: сыграл как настоящий лидер, в ключевой момент взял инициативу на себя. Очень полезно сыграли российские баскетболисты ЦСКА. Тот же Никита Курбанов, Александр Чадов, который боролся на подборе в защите.

А «Зенит» работает над своей игрой. Новичок Лука Шаманич очень удачно вписался в команду. Думаю, что ещё один новичок [Ноа Вонле], который скоро начнёт выходить на площадку, тоже добавит в нападении и защите. Думаю, приход этих баскетболистов усилит «Зенит», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

