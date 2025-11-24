Ричард Джефферсон предупредил НБА о риске локаута из-за недовольства игроков

Бывший форвард НБА, ныне аналитик Ричард Джефферсон предупредил, что лига может столкнуться с угрозой локаута из-за растущего недовольства игроков системой второго «апрона». Ранее сообщалось, что игроки якобы обеспокоены тем, что новые финансовые ограничения усиливают разрыв между суперзвёздами и остальными баскетболистами, что разрушает стабильность и фактически лишает лигу полноценного среднего рынка контрактов.

«Если вы оказываетесь под этим апроном несколько раз, уровень налоговых санкций растёт экспоненциально. Это может повлиять на ваши драфт-пики… По сути, это жёсткий потолок.

Когда начинаешь слышать такие разговоры от игроков в самом начале действия нового коллективного соглашения, понимаешь, что произойдёт к моменту окончания этого соглашения. С высокой вероятностью нас ждёт то, что уже случалось в 1990-х и 2000-х… И респект женской НБА — они понимают, о чём речь: с самого начала все говорили, что это плохая сделка», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' Show в YouTube.

