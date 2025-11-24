Ненад Димитриевич высказался о причинах поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра проходила вчера, 23 ноября, в Москве и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 93:88.

— Какой был план на начало игры? Как вам удалось набрать 31 очко в первой четверти?

— Думаю, мы начали игру с правильной энергией, находили свободные броски и реализовывали их, так что начало получилось хорошим. И да, думаю, ключевым было то, что мы находили свободные броски и забивали их.

— Что произошло в последней четверти — это вопрос психологии или они просто сыграли лучше вас?

— Да, они были сильнее ментально. Думаю, они знали, что хотят атаковать, делали это. Они уже несколько лет вместе и хорошо знают друг друга. Мы же всё ещё новая команда, пытаемся понять, как действовать, так что думаю, это придёт со временем, — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

