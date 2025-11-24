Скидки
Главная Баскетбол Новости

Ненад Димитриевич высказался о причинах поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Ненад Димитриевич высказался о причинах поражения «Зенита» в матче с ЦСКА
Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра проходила вчера, 23 ноября, в Москве и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 93:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 25, Тримбл - 18, Кливленд - 14, Жан-Шарль - 13, Курбанов - 9, Астапкович - 5, Чадов - 5, Джекири - 2, Руженцев - 2, Ухов, Карпенко, Антонов
Зенит: Жбанов - 21, Шаманич - 12, Рэндольф - 11, Димитриевич - 11, Фрейзер - 9, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Узинский - 5, Земский, Кривых, Емченко

— Какой был план на начало игры? Как вам удалось набрать 31 очко в первой четверти?
— Думаю, мы начали игру с правильной энергией, находили свободные броски и реализовывали их, так что начало получилось хорошим. И да, думаю, ключевым было то, что мы находили свободные броски и забивали их.

— Что произошло в последней четверти — это вопрос психологии или они просто сыграли лучше вас?
— Да, они были сильнее ментально. Думаю, они знали, что хотят атаковать, делали это. Они уже несколько лет вместе и хорошо знают друг друга. Мы же всё ещё новая команда, пытаемся понять, как действовать, так что думаю, это придёт со временем, — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

