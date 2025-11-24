Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Лейкерс» выругался перед камерой, а когда извинился, вновь невольно выругался

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз выругался перед камерой в раздевалке после победы команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (108:106).

Спортсмен давал интервью, когда случайно позволил себе нецензурное слово. Игрок сразу извинился, вновь невольно выругавшись, чем вызвал смех присутствовавших журналистов.

Напомним, после победы в матче с «Ютой» «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел на второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В настоящий момент в активе калифорнийской команды 12 побед и четыре поражения.

В следующем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоится 26 ноября. Начало запланировано на 7:00 мск.

