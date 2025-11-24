Скидки
Владимир Гомельский назвал топ-5 легионеров в истории ЦСКА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о пятёрке лучших легионеров в историю ЦСКА.

«Джон Роберт Холден, Траджан Лэнгдон, Рамунас Шишкаускас, Матьяж Смодиш и Теодорос Папалукас», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 10 побед и два поражения.

Ранее Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно пятёрки лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оборонительного плана в настоящий момент.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

