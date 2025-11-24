Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пока не Джеймс Харден». Тимофей Мозгов — об игре Егора Дёмина в НБА

«Пока не Джеймс Харден». Тимофей Мозгов — об игре Егора Дёмина в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов оценил выступления своего соотечественника Егора Дёмина из клуба «Бруклин Нетс» в НБА.

«Игра Дёмина в «Бруклине»? Честно говоря, не просыпаюсь так рано и не смотрю матчи НБА. Ночью я всё-таки стараюсь спать. Видел только обзоры, хайлайты. Егор уверенно себя чувствует на паркете, здорово бросает. Но и в целом классно, что россияне снова появляются в НБА. Я двумя руками за это. Парнишке 19 лет, а он уже в НБА играет! Это же супер!

Понятно, он пока не Джеймс Харден, но видно, у него очень большой потенциал. Я с его отцом разговаривал. Знаю, что Дёмин — очень трудолюбивый парень. Поэтому у него точно всё ещё впереди. Даже у меня получилось! А я в НБА попал в 23 года», — приводит слова Мозгова Legalbet.

Материалы по теме
«Бруклин» опять проиграл. У Дёмина сбился прицел, зато в другом он был хорош
Видео
«Бруклин» опять проиграл. У Дёмина сбился прицел, зато в другом он был хорош
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android