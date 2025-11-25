«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид: где смотреть матч Евролиги, на каком канале

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретится действующий лидер сезона «Хапоэль» из Тель-Авива и мадридский «Реал».

Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Хапоэль», руководит которым бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис, возглавляет турнирную таблицу Евролиги в сезоне-2025/2026. Израильтяне заработали путёвку в соревнование после того, как завоевали чемпионство в Еврокубке по итогам сезона-2024/2025.

«Реал» в данный момент находится на 11-м месте за пределами плей-офф, одержав шесть побед при шести поражениях.