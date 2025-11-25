Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид — где смотреть матч Евролиге сезона-2025/2026, прямой эфир

«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид: где смотреть матч Евролиги, на каком канале
Комментарии

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретится действующий лидер сезона «Хапоэль» из Тель-Авива и мадридский «Реал».

Права на трансляцию матча Евролиги «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Хапоэль», руководит которым бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис, возглавляет турнирную таблицу Евролиги в сезоне-2025/2026. Израильтяне заработали путёвку в соревнование после того, как завоевали чемпионство в Еврокубке по итогам сезона-2024/2025.

«Реал» в данный момент находится на 11-м месте за пределами плей-офф, одержав шесть побед при шести поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
НБА в Европе: что ещё известно на данный момент
НБА в Европе: что ещё известно на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android