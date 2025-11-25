Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» Афины — «Партизан» Белград — где смотреть матч Евролиге сезона-2025/2026, прямой эфир

«Панатинаикос» — «Партизан»: где смотреть матч Евролиги, на каком канале
Комментарии

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретится представитель Афин, Греция, «Панатинаикос» с сербским клубом «Партизан» Белград.

Права на трансляцию матча Евролиги «Панатинаикос» — «Партизан» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.

Греки в сезоне-2025/2026 после 12 проведённых встреч занимают третье место в турнирной таблице, одержав восемь побед при четырёх поражениях.

Белградские баскетболисты идут в конце турнирной таблицы — на 17-м из 20 клубов месте. У них четыре победы при восьми поражениях.

