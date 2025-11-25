«Панатинаикос» — «Партизан»: где смотреть матч Евролиги, на каком канале

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретится представитель Афин, Греция, «Панатинаикос» с сербским клубом «Партизан» Белград.

Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.

Греки в сезоне-2025/2026 после 12 проведённых встреч занимают третье место в турнирной таблице, одержав восемь побед при четырёх поражениях.

Белградские баскетболисты идут в конце турнирной таблицы — на 17-м из 20 клубов месте. У них четыре победы при восьми поражениях.