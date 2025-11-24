Президент ФИБА высказался о лиге НБА в Европе, раскритиковав Евролигу

Президент ФИБА Хорхе Гарбахоса высказался о европейской лиге НБА, старт которой запланирован на 2027 год.

«НБA лучше других понимает ценности европейской спортивной модели. Между нами выстроены отношения, основанные на доверии и времени. Если объединить это со страстью к баскетболу, цифры сходятся. НБА — лучший в мире генератор коммерческого объёма, и при этом лига будет уважать ценности баскетбола в Европе. По мне это звучит очень привлекательно. Речь идёт об устойчивости соревнования и клубов. Любая команда независимо от системы франшиз, будь то клуб из Испании, Турции или Италии, имеет право участвовать в этом турнире. В будущем 20–30% участников будут квалифицироваться по спортивному принципу, с честным распределением призовых. Это будет открытое соревнование. Ничего ещё не подписано.

Ничто не идеально, но главными бенефициарами этого соревнования станут национальные лиги. Потому что наконец их амбиции, если они заслужены, смогут быть реализованы. Тот факт, что они рассматривают участие в этом проекте уже огромный стимул. Любопытно, что пока одни монополизируют и увеличивают количество игр, мы в ФИБА делаем наоборот — заботимся об игроках. У нас будет более открытое соревнование, чем за последние 20 лет.

Когда я играл в Евролиге с 24 командами, между прочим, чтобы стать чемпионом, нужно было провести всего 24 игры. А сейчас только первый этап — это уже 38 матчей плюс выезд в Дубай [на Финал четырёх]», — приводит слова Гарбахосы AS.