Лука Дончич назвал неожиданную сложность «Лейкерс» в матче с «Ютой»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (108:106). Эту встречу команда проводила после отдыха в несколько дней после того, как также была обыграна «Юта».

«Я думал, что с четырьмя днями отдыха будет проще, а оказалось сложнее. Полагаю, дело в ритме. Чувствовал, что ноги не работают на полную, поэтому многие броски вышли неудачными. Но главное — отдыхать и продолжать играть», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet.

Лука Дончич подшутил над Максимилианом Клебером: