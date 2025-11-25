Лука Дончич назвал неожиданную сложность «Лейкерс» в матче с «Ютой»
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (108:106). Эту встречу команда проводила после отдыха в несколько дней после того, как также была обыграна «Юта».
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 27, Маркканен - 20, Михайлюк - 12, Нуркич - 11, Кольер - 10, Бэйли - 10, Сенсабо - 5, Филиповски - 4, Лав - 4, Хендрикс - 3, Андерсон, Уильямс, Клейтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 22, Джеймс - 17, Хатимура - 13, Смарт - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 5, Винсент - 3, Эйтон - 2, Клебер - 2, Вандербилт, Кнехт
«Я думал, что с четырьмя днями отдыха будет проще, а оказалось сложнее. Полагаю, дело в ритме. Чувствовал, что ноги не работают на полную, поэтому многие броски вышли неудачными. Но главное — отдыхать и продолжать играть», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet.
Материалы по теме
Лука Дончич подшутил над Максимилианом Клебером:
