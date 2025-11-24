Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден высоко оценил четвёртый пик драфта НБА 2025 года

Джеймс Харден высоко оценил четвёртый пик драфта НБА 2025 года
Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции защитника, высказался о новичке «Шарлотт Хорнетс» Коне Нуппеле, выступающем на позиции защитника и лёгкого форварда.

«Он попал в игру. Очевидно, он выбивает всё дерьмо из мяча, делая максимум и в те моменты, когда доходит до кольца… Просто отличный пик для «Шарлотт Хорнетс». С нетерпением жду, что он будет делать дальше», — приводит слова Хардена издание Clutch Points.

Кон играл в студенческом баскетболе за команду «Дьюк Блю Девилз» и был выбран «Хорнетс» под четвёртым номером на драфте НБА 2025 года.

Материалы по теме
«Пока не Джеймс Харден». Тимофей Мозгов — об игре Егора Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android