Джеймс Харден высоко оценил четвёртый пик драфта НБА 2025 года

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции защитника, высказался о новичке «Шарлотт Хорнетс» Коне Нуппеле, выступающем на позиции защитника и лёгкого форварда.

«Он попал в игру. Очевидно, он выбивает всё дерьмо из мяча, делая максимум и в те моменты, когда доходит до кольца… Просто отличный пик для «Шарлотт Хорнетс». С нетерпением жду, что он будет делать дальше», — приводит слова Хардена издание Clutch Points.

Кон играл в студенческом баскетболе за команду «Дьюк Блю Девилз» и был выбран «Хорнетс» под четвёртым номером на драфте НБА 2025 года.